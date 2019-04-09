Павел Колобков: "Кокорин и Мамаев много сделали для сборной и своих клубов. Хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что желает скорейшего завершения разбирательства по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Во вторник Пресненский суд города Москвы начал заслушивать показания свидетелей.

- Когда завершится суд, тогда поговорим, - приводит ТАСС слова Колобкова. - Сейчас только начались заседания, опросы свидетелей, допросы обвиняемых. Ребята много сделали для сборной и своих клубов, хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!