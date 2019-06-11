Паулу Барбоза: "Порту" не будет платить за Зе Луиша 15 миллионов"

Известный агент Паулу Барбоза рассуждает о возможном переходе форварда Зе Луиша из "Спартака" в "Порту".

– Верите в то, что летом Зе Луиш окажется в "Порту"?

– Все упирается в деньги, в финансы. Если клубы смогут договориться, то Зе Луиш будет играть в Португалии. Предметный интерес к нему действительно есть. Но не забывайте, что у игрока довольно большая зарплата в "Спартаке"…

– Пишут, что "Порту" готов платить ему 1,5 миллиона в год. Адекватные деньги?

– Но, насколько мне известно, в "Спартаке" он получает гораздо больше (по данным "СЭ", зарплата форварда составляет 2,2 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения. – Прим. "СЭ"). Не станет ли эта разница препятствием в последний момент? Так что это скорее не спортивный вопрос, а финансовый. Сумеют ли стороны договориться? Сложно сейчас прогнозировать.

– По информации "СЭ", "Спартак" просит за трансфер африканского игрока 15 миллионов евро.

– Нет, "Порту" не будет платить такие деньги. Слишком много для португальского клуба.

– Максимальная сумма, которую готов выложить "Порту" за Зе?

– 10 миллионов. Сомневаюсь, что португальцы захотят платить больше.

– Некоторые болельщики и журналисты вообще не понимают, зачем спартаковец нужен "Порту", когда есть Марега, Соарес…

– Но эти футболисты в принципе могут уйти. Такая вероятность существует. Соарес, Абубакар, возможно, покинут "Порту". Тогда Зе Луиш однозначно поможеткоманде. Тем более ему не придется адаптироваться, человек поиграл в "Браге" до "Спартака". В нем заинтересован главный тренер.

– То есть вы не сомневаетесь, что у Зе все получится в Португалии?

– Да. Может стать ведущим игроком.

– В "Спартаке" он себя уже исчерпал?

– Мы знаем, у него не все ровно было, возникали некоторые моменты… Но 28 лет – это хороший возраст. Потенциал у него есть. Зе Луиш способен еще прекрасно отыграть три-четыре года. На мой взгляд, он поможет "Порту"

– Где продолжит карьеру Мануэл Фернандеш, чей контракт с "Локомотивом" заканчивается в конце июня?

– Поживем-увидим. (Виталий Айрапетов)

"Спартак" намерен получить за Зе Луиша 15 миллионов евро