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Паул Антон: «Крыльям» нужны три очка. А как мы играем, не так важно»

15:00
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Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон признался, что игра 11-го тура с «Тамбовом» не получается эффектной.

— Игра очень сложная, много борьбы. Мы понимаем, что игра получается некрасивой, она проходит в борьбе, но нам нужны три очка. А как мы играем, не так важно, — заявил Антон в эфире «Матч Премьер».

Крылья Советов — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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