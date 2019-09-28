Паул Антон: «Крыльям» нужны три очка. А как мы играем, не так важно»

Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон признался, что игра 11-го тура с «Тамбовом» не получается эффектной.

— Игра очень сложная, много борьбы. Мы понимаем, что игра получается некрасивой, она проходит в борьбе, но нам нужны три очка. А как мы играем, не так важно, — заявил Антон в эфире «Матч Премьер».

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