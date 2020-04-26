Партнер агентства Тила: «Гус мог оказаться в «Динамо»

Российский партнер агентства, которое ведет дела полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» рассказала, что футболист мог перейти в другой московский клуб. Прошлым летом красно-белые приобрели голландца за 16 миллионов евро.

— Я — партнер агентства Muy Manero, — заявила Лельчук. — Работа велась с мая не только по Гусу, но он был приоритетным футболистом, которого хотели привести на российский рынок. Переговоры велись с несколькими клубами, про «Динамо» уже можно сказать. Тил изначально не был дешевым футболистом. АЗ — непростой клуб в переговорном процессе.