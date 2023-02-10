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Паршивлюк об эмоциях в футболе: «Все xG могут рухнуть разом, если кто-то случайно поскользнется или жена дома не то сказала»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Паршивлюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» высказался о важности эмоций в футболе.

— Эмилиано Мартинес сначала в четвертьфинале, а потом и в финале ЧМ-2022 вел себя намного жестче Умярова в финале Кубка России.

— Да. Он — и до, и во время, и после... Импозантный вратарь. К сожалению, поведение некоторых футболистов сборной Аргентины оттолкнуло от нее многих болельщиков. Понятно, что им все равно, они — чемпионы мира, но в истории негатив от их поведения, на мой взгляд, останется. Хотя эмоции во многом и помогли им выиграть.

Чемпионат мира вообще показал, насколько в футболе важны эмоции. Взять ту же сборную Марокко. Она мне напомнила нашу команду на домашнем чемпионате мира. У нас был домашний мундиаль, страсть, определенная химия в коллективе и растущая уверенность, что мы что-то можем. За марокканцев тоже приходил болеть полный стадион — и из своей страны много людей приехало, и вообще это был домашний турнир для арабского мира. Все бурлило, команда сплачивалась. Футбол — это не только статистика, но и эмоции. Все эти xG могут рухнуть разом, если кто-то, например, случайно поскользнется. Или жена дома не то сказала — и ты с другим настроением на игру вышел. Невозможно все просчитать.

Ранее Паршивлюк ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в «Спартак».

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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