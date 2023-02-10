Паршивлюк об эмоциях в футболе: «Все xG могут рухнуть разом, если кто-то случайно поскользнется или жена дома не то сказала»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» высказался о важности эмоций в футболе.

— Эмилиано Мартинес сначала в четвертьфинале, а потом и в финале ЧМ-2022 вел себя намного жестче Умярова в финале Кубка России.

— Да. Он — и до, и во время, и после... Импозантный вратарь. К сожалению, поведение некоторых футболистов сборной Аргентины оттолкнуло от нее многих болельщиков. Понятно, что им все равно, они — чемпионы мира, но в истории негатив от их поведения, на мой взгляд, останется. Хотя эмоции во многом и помогли им выиграть.

Чемпионат мира вообще показал, насколько в футболе важны эмоции. Взять ту же сборную Марокко. Она мне напомнила нашу команду на домашнем чемпионате мира. У нас был домашний мундиаль, страсть, определенная химия в коллективе и растущая уверенность, что мы что-то можем. За марокканцев тоже приходил болеть полный стадион — и из своей страны много людей приехало, и вообще это был домашний турнир для арабского мира. Все бурлило, команда сплачивалась. Футбол — это не только статистика, но и эмоции. Все эти xG могут рухнуть разом, если кто-то, например, случайно поскользнется. Или жена дома не то сказала — и ты с другим настроением на игру вышел. Невозможно все просчитать.

Ранее Паршивлюк ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в «Спартак».