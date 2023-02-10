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Паршивлюк вспомнил, как «Спартак» играл против Месси: «Он ходит-ходит пешком, а потом включается и делает результат»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Лионель Месси в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, что во время чемпионата мира в Катаре порадовался за Лионеля Месси, и вспомнил о матчах «Спартака» с «Барселоной» в Лиге чемпионов, в которых не смог принять участие из-за травмы.

— Вас в Катаре больше порадовал триумф Лео Месси или разочаровали неприятные вещи, о которых вы только что сказали?

— Конечно, порадовал Месси. После всего, что он сделал для футбола за всю свою карьеру, эта победа — как вишенка на торте. И еще он доказывает своим примером, что никогда не нужно смотреть на возраст. Если человек держит себя в форме, то он и в 35 лет может делать разницу, выигрывать чемпионаты мира и становиться лучшим игроком в каждом матче.

— Вы же пропустили из-за травмы оба матча «Спартака» с «Барселоной» и Месси в Лиге чемпионов-2012/13. Сильно жалеете?

— Конечно. Сломался за неделю до начала сезона, а Лига чемпионов стартовала в сентябре. Летал с командой на «Камп Ноу», потом был на трибуне в Лужниках — то есть оба раза посмотрел на Месси вживую, но ни разу не сыграл. Увидел, как он ходит-ходит пешком, а потом включается и делает результат. Кто-то бегает 90 минут, а Месси — стоит, а потом решает. Четыре мяча в тех двух матчах забил — по два в каждом!

— Больно было смотреть, понимая, что будь вы, капитан, здоровы — обязательно были бы на поле?

— Само собой. Особенно на «Камп Ноу» — когда еще там сыграешь? И матч был упорный, Месси переломил ход игры, когда мы вели — 2:1. В тот момент я вдохновлялся Дани Алвесом как игроком моей позиции и вообще «Барсой» Пепа Гвардиолы, которая останется в истории как одна из лучших команд своего времени. О Лиге чемпионов я мечтал со старта своей карьеры. И попробовав ее на вкус за два года до этого, хотел еще и еще. Но обстоятельства сложились не в мою пользу.

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

«Спартак» выступал в одной группе с «Барселоной» в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13. Красно-белые уступили в первом матче на «Камп Ноу» со счетом 2:3 и проиграли вторую встречу в Москве со счетом 0:3.

Лионель Месси
Сергей Паршивлюк
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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