Паршивлюк вспомнил, как «Спартак» играл против Месси: «Он ходит-ходит пешком, а потом включается и делает результат»
Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, что во время чемпионата мира в Катаре порадовался за Лионеля Месси, и вспомнил о матчах «Спартака» с «Барселоной» в Лиге чемпионов, в которых не смог принять участие из-за травмы.
— Вас в Катаре больше порадовал триумф Лео Месси или разочаровали неприятные вещи, о которых вы только что сказали?
— Конечно, порадовал Месси. После всего, что он сделал для футбола за всю свою карьеру, эта победа — как вишенка на торте. И еще он доказывает своим примером, что никогда не нужно смотреть на возраст. Если человек держит себя в форме, то он и в 35 лет может делать разницу, выигрывать чемпионаты мира и становиться лучшим игроком в каждом матче.
— Вы же пропустили из-за травмы оба матча «Спартака» с «Барселоной» и Месси в Лиге чемпионов-2012/13. Сильно жалеете?
— Конечно. Сломался за неделю до начала сезона, а Лига чемпионов стартовала в сентябре. Летал с командой на «Камп Ноу», потом был на трибуне в Лужниках — то есть оба раза посмотрел на Месси вживую, но ни разу не сыграл. Увидел, как он ходит-ходит пешком, а потом включается и делает результат. Кто-то бегает 90 минут, а Месси — стоит, а потом решает. Четыре мяча в тех двух матчах забил — по два в каждом!
— Больно было смотреть, понимая, что будь вы, капитан, здоровы — обязательно были бы на поле?
— Само собой. Особенно на «Камп Ноу» — когда еще там сыграешь? И матч был упорный, Месси переломил ход игры, когда мы вели — 2:1. В тот момент я вдохновлялся Дани Алвесом как игроком моей позиции и вообще «Барсой» Пепа Гвардиолы, которая останется в истории как одна из лучших команд своего времени. О Лиге чемпионов я мечтал со старта своей карьеры. И попробовав ее на вкус за два года до этого, хотел еще и еще. Но обстоятельства сложились не в мою пользу.
«Спартак» выступал в одной группе с «Барселоной» в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13. Красно-белые уступили в первом матче на «Камп Ноу» со счетом 2:3 и проиграли вторую встречу в Москве со счетом 0:3.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2