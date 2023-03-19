«Пари НН» — «Торпедо»: хозяева открыли счет в игре

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук забил на 34-й минуте матча с «Торпедо» в матче 20-го тура РПЛ — 1:0.

Дмитрий Стоцкий с углового выполнил подачу к линии вратарской, откуда Гоцук из борьбы головой направил мяч в сетку ворот.