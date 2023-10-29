«Пари НН» — «Сочи»: игрок хозяев Калинский открыл счет в игре

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский забил на 38-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Сочи» — 1:0.

Мауро Боселли выполнил пас низом в направлении Зе Турбо, который находился в офсайде. Игрок не стал трогать мяч, а выбежавший Калинский подхватил мяч и пробил в дальний угол ворот.