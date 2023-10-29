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Сегодня, 14:28

Силкин прогнозирует победу «Динамо» в матче с «Уралом»

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Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата РПЛ между бело-голубыми и «Уралом».

«У «Динамо» будет преимущество своего поля, но команда часто раздаёт очки многим командам, находящимся в нижней части турнирной таблицы. Думаю, москвичи должны победить. За 1-е место команда точно не будет бороться, а остальные позиции сейчас ничего и не дают. За тройку будут бороться многие. Попасть в топ-3 будет очень трудно», — цитирует Силкина euro-football.ru.

Матч 13-го тура чемпионата РПЛ «Динамо» — «Урал» состоится сегодня, 29 октября, в Москве на «ВТБ Арене» в 16.30 по московскому времени.

После 12 туров динамовцы занимают 6-е место с 18 очками, екатеринбуржцы на 8-й позиции (16 очков).

Источник: euro-football.ru
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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