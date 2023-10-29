Нгамале пропустит матч с «Уралом» из-за повреждения, Смолов и Тюкавин выйдут в старте

По информации «СЭ», вингер «Динамо» Муми Нгамале не сыграет с «Уралом» в 13-м туре РПЛ из-за повреждения.

Камерунец почувствовал мышечный дискомфорт, так что не должен пропустить много игр. О травме полузащитника Даниила Фомина сообщалось ранее.

В итоге состав, по данным «СЭ», будет такой: Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Макаров, Чавес, Лаксальт, Смолов, Бителло, Тюкавин.

Матч «Динамо» — «Урал» пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.