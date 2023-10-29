«Пари НН» — «Сочи»: Дркушич не реализовал пенальти

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич не забил пенальти на 63-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Пари НН» — 0:1.

Игрок сочинцев Кирилл Заика получил по ногам от полузащитника нижегородцев Александра Трошечкина и главный арбитр Сергей Цыганок указал на «точку».

Дркушич с пенальти пробил в нижний угол, а вратарь «Сочи» Артур Нигматуллин ногой отразил мяч в стороную.