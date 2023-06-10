«Пари НН» — «Родина»: гости открыли счет с пенальти

Форвард «Родины» Иван Тимошенко открыл счет в ответном переходном матче против «Пари НН».

На восьмой минуте Тимошенко подошел исполнять пенальти: первый удар отразил вратарь Артур Нигматуллин, но на добивание успел 24-летний форвард.

Общий счет на данный момент 3:1 в пользу «Пари НН».