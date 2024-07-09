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Жемалетдинов — о переходе ЦСКА: «Очень рад. Командная цель — стать чемпионами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал переход в московский клуб.

ЦСКА объявил о трансфере 27-летнего полузащитника 9 июля. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления на год. Он перешел в ЦСКА в статусе свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом».

«Я очень рад, что подписал контракт с ЦСКА, с клубом с такой большой историей. Процесс был долгим, но мы все решили и пришли к компромиссу. Считаю, что цели на сезон нужно ставить самые высокие. Командная цель — стать чемпионами. Я отдам все силы, чтобы помочь клубу и привести его к заветному первому месту», — приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Жемалетдинов провел за «Локомотив» 155 матчей, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач. Кроме того, полузащитник выступал за казанский «Рубин».

Источник: ФК ЦСКА
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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