Жемалетдинов — о переходе ЦСКА: «Очень рад. Командная цель — стать чемпионами»
Новичок ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал переход в московский клуб.
ЦСКА объявил о трансфере 27-летнего полузащитника 9 июля. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления на год. Он перешел в ЦСКА в статусе свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом».
«Я очень рад, что подписал контракт с ЦСКА, с клубом с такой большой историей. Процесс был долгим, но мы все решили и пришли к компромиссу. Считаю, что цели на сезон нужно ставить самые высокие. Командная цель — стать чемпионами. Я отдам все силы, чтобы помочь клубу и привести его к заветному первому месту», — приводит слова игрока пресс-служба армейцев.
Жемалетдинов провел за «Локомотив» 155 матчей, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач. Кроме того, полузащитник выступал за казанский «Рубин».
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12
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13
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14
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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