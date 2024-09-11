Представитель Койты рассказал, когда нападающий вернется в расположение клуба

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, Мамаду Койта, в комментарии для «СЭ» сообщил о сроках возвращения футболиста в расположение клуба из сборной Мали.

«Секу уже летит в Москву из расположения сборной Мали. Завтра он должен прибыть в клуб», — сказал Койта «СЭ».

В этом сезоне 24-летний малиец провел 10 матчей и не отличился результативными действиям.