«Пари НН» — «Локомотив»: Сильянов вывел гостей вперед

«Локомотив» в добавленное время вышел вперед в матче 21-го тура чемпионата России против «Пари НН».

На 90+6-й минуте гол забил защитник железнодорожников Александр Сильянов. Счет в игре стал 3:2 в пользу московской команды.