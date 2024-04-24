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Сегодня, 20:14

«Локомотив» в концовке вырвал победу над «Пари НН», отыгравшись с 0:2

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» - «Локомотив».
Фото ФК «Пари НН»

«Локомотив» в гостях обыграл «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ — 3:2.

Дубль за нижегородцев оформил Николай Калинский. Полузащитник забил оба мяча с пенальти — на 35-й и 57-й минутах.

На 75-й минуте «Локомотив» сумел отыграть один мяч благодаря голу экс-форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова. На 90+2-й минуте гости сравняли счет, с пенальти отличился Антон Миранчук. Победный мяч на последних секундах забил Александр Сильянов.

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 18:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:3
Локомотив

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
42
59
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«Пари НН» — «Локомотив»: Миранчук с пенальти сравнял счет

Руслан Нигматуллин: «Я играл в штанах, потому что берег колени»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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