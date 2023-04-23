«Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл «Крылья Советов»

«Нижний Новгород» на своем стадионе обыграл «Крылья Советов» в рамках 24-го тура РПЛ — 2:1.

В составе победителей отметились Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти на 36-й минуте, и Владислав Яковлев, забивший гол на 73-й минуте.

У самарцев единственный гол забил Фернандо Костанца на 30-й минуте.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 24 матчах 25 очков. «Нижний Новгород» идет на 13-й строчке, имея в активе 22 балла.