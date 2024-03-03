«Пари НН» сыграет с «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 3 марта. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде, Россия. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Пари НН» — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 13:55 по московскому времени. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Пари НН» после 18 туров набрал 24 очка и занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Факела» 21 балл, команда идет на 11-й строчке в РПЛ.

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