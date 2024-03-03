Быстров: «Ни «Зенит», ни «Спартак» не заслужили три очка»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

«Честно, не увидел, чтобы кто-то хотел забрать три очка. Было много борьбы, накал, но считаю, если «Зенит» играет дома, то он должен действовать агрессивно, больше атаковать и создавать голевые моменты. Слишком много было розыгрышей через вратаря, то есть вдали от чужих ворот. После 60-й минуты ты должен больше подавать и простреливать. Этого не хватило в конце. «Зенит» не наиграл на победу, а «Спартак» наиграл на ничью.

«Зениту» очень повезло, что «Краснодар» потерял очки в матче против «Рубина». Если в «Спартаке» хотят двигаться дальше, бороться за топ-3, то тоже должны побеждать в таких матчах. Но «Зенит» трудно обыграть, особенно дома. Считаю, что никто не заслужил три очка, счет закономерен. Не было такого, чтобы кто-то кого-то переиграл и был на голову сильнее » , — сказал Быстров.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.