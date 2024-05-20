Игнатов отметил интригу в РПЛ

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос об итогах сезона для красно-белых.

— Как оцениваете этот сезон для себя?

— Будет еще одна игра, и тогда подведу итоги. Еще есть теоретические шансы на медали. Будем бороться до конца. В целом есть куда расти, куда развиваться. Надо работать над реализацией моментов. В последнее время у меня их было много. Хорошо, что их создаю. Осталось реализовывать.

— Какая игра запомнилась в этом сезоне больше всего?

— Интересный матч был с «Пари НН», 5:4. Думаю, зрители его запомнили. А так было много разных встреч, и удачных, и не удачных.

— В золотой гонке кто для вас фаворит?

— Последний тур все определит. Хорошо, что в этом сезоне такая интрига сохраняется до конца, — приводит слова Игнатова издание «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак», обыграв в 29-м туре РПЛ «Рубин» (3:1), набрал 49 очков. Таким образом красно-белые обеспечили себе минимум пятое место. При этом у команды Владимира Слишковича остаются шансы на бронзу.