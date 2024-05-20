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20 мая, 21:01

Игнатов отметил интригу в РПЛ

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Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос об итогах сезона для красно-белых.

— Как оцениваете этот сезон для себя?

— Будет еще одна игра, и тогда подведу итоги. Еще есть теоретические шансы на медали. Будем бороться до конца. В целом есть куда расти, куда развиваться. Надо работать над реализацией моментов. В последнее время у меня их было много. Хорошо, что их создаю. Осталось реализовывать.

— Какая игра запомнилась в этом сезоне больше всего?

— Интересный матч был с «Пари НН», 5:4. Думаю, зрители его запомнили. А так было много разных встреч, и удачных, и не удачных.

— В золотой гонке кто для вас фаворит?

— Последний тур все определит. Хорошо, что в этом сезоне такая интрига сохраняется до конца, — приводит слова Игнатова издание «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак», обыграв в 29-м туре РПЛ «Рубин» (3:1), набрал 49 очков. Таким образом красно-белые обеспечили себе минимум пятое место. При этом у команды Владимира Слишковича остаются шансы на бронзу.

Источник: евро-футбол.ру
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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