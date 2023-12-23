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Сегодня, 12:13

В «Пари НН» заявили, что аренда Марадишвили из «Локомотива» будет бесплатной

Артем Бухаев
Корреспондент
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Константин Марадишвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили на правах аренды.

«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня. В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная? Да», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Арендное соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Марадишлвили провел 14 матчей во всех турнирах в составе московского клуба и забил один мяч.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Константин Марадишвили
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«Пари НН» арендовал Марадишвили у «Локомотива»

«Пари НН» планирует провести консультации с РФС и РПЛ об участии клуба в Суперлиге
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Джон Кордоба

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 8
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Квинси Промес

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Спартак

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Локомотив

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Виктор Александров

Виктор Александров

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