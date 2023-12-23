В «Пари НН» заявили, что аренда Марадишвили из «Локомотива» будет бесплатной

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили на правах аренды.

«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня. В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная? Да», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Арендное соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Марадишлвили провел 14 матчей во всех турнирах в составе московского клуба и забил один мяч.