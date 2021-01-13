Парфенов рассказал, чего ждет от команды на сборах

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов в интервью клубной пресс-службе рассказал, чего ждет команды на сборах.

«Все соскучились. Думаю, и дальше будут работать с большим удовольствием. Другого пути у нас нет, нам надо многое исправлять. Только через работу будет что-то получаться. Удачу надо вернуть трудом, терпением. Именно это хочется получить от ребят», — заявил Парфенов.

Тульская команда запланировала провести три сбора, первый из которых стартовал во вторник. 12 января команда отправилась в турецкий Белек, где проведет два контрольных матча, имена соперников пока неизвестны.

После первой части сезона «Арсенал» занимает 14-е место с 14 очками в активе.