Панченко завершил карьеру и стал тренером «Динамо-2»

Как стало известно «СЭ», Кирилл Панченко завершил карьеру футболиста и стал тренером в «Динамо-2». Он будет помогать Павлу Алпатову.

Последним клубом Панченко были «Химки», которые он покинул в декабре. Также футболист выступал за тульский «Арсенал», «Тамбов», «Динамо», ЦСКА, «Томь», «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Ставрополье». В активе Панченко один матч за сборную России.

За свою карьеру 35-летний Панченко забил 30 голов в РПЛ, 10 в Кубке, 1 в переходных матчах, 60 — в ФНЛ.