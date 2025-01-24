Форвард «Пари НН» Ожегович перешел в аренду в турецкий «Сакарьяспор»

«Пари НН» сообщил об уходе нападающего Огнена Ожеговича на правах аренды в турецкий «Сакарьяспор».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и включает опцию выкупа.

30-летний серб выступал за «Пари НН» с июля прошлого года. Он провел за нижегородцев 19 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.