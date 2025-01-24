Форвард «Пари НН» Ожегович перешел в аренду в турецкий «Сакарьяспор»
«Пари НН» сообщил об уходе нападающего Огнена Ожеговича на правах аренды в турецкий «Сакарьяспор».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и включает опцию выкупа.
30-летний серб выступал за «Пари НН» с июля прошлого года. Он провел за нижегородцев 19 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
Источник: ФК «Пари НН»
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|
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|11
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|3
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|37
|
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|3
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|
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|4
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|
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|3
|7
|8
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|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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16
|Оренбург
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|1
|5
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
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|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
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|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
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|1
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