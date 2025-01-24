Нападающий «Красной Армии» Соловьев назвал игроков, олицетворяющих ЦСКА
Форвард клуба МХЛ «Красная Армия» Егор Соловьев перечислил главных спортсменов, олицетворяющих ЦСКА.
«В этом сезоне — Владислав Каменев. А так главные: Павел Карнаухов, Никита Нестеров, Каменев. Возможно, Игорь Акинфеев еще. Его все знают, до сих пор все болельщики помнят тот сейв на чемпионате мира по футболу», — цитирует Соловьева Legalbet.ru.
За 37 матчей в нынешнем сезоне МХЛ 19-летний форвард «Красной Армии» набрал 38 (16+22) очков.
Источник: Legalbet.ru
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