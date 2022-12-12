Агент Кругового: «Данил отказался от перехода в «Локомотив»? Не видим смысла комментировать слухи»

Агент Кирилл Ливанов, представляющий интересы защитника «Зенита» Данила Кругового, отреагировал на информацию о том, что футболист отказался от перехода в «Локомотив» на правах аренды.

«Данил отказался от перехода в «Локомотив»? Не видим смысла комментировать слухи», — цитирует Sport24 Ливанова.

24-летний Круговой присоединился к «Зениту» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах за сине-бело-голубых и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года.

«Зенит» лидирует в турнирой таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 13 баллами.