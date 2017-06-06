Паблик "Терека" против переименования клуба в "Ахмат"

Администрация паблика болельщиков "Терека" в социальной сети "Вконтакте" выступила против переименовани клуб в "Ахмат". Ранее руководство грозненцев заявило, что решение о переименовании принято на основании просьб поклонников клуба.

В паблике была опубликована запись "Я болельщик "Терека" с хэштегом "#нашеимяТерек!", а также ряд сообщений с критикой решения о переименовании. В частности, в одной из записей "Терек" даже был "похоронен".

Сообщество болельщиков насчитывает 34 тысячи подписчиков - больше, чем у официальной группы "Терека" во "Вконтакте".

"Терек" будет переименован в "Ахмат"