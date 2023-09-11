Озбилиз: «Спартак» — клуб-победитель, он должен выигрывать трофеи каждый год»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос, следит ли он за результатами красно-белых.

«Безусловно, я слежу за результатами «Спартака», по возможности смотрю некоторые матчи. Абаскаль? Не могу судить о его работе со стороны, у меня мало информации для этого. Результатов игр и хайлайтов недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Надеюсь, что в этом сезоне красно-белые будут претендовать на чемпионство или возьмут Кубок России. Потому что «Спартак» — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год», — приводит «РБ Спорт» слова Озбилиза.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.