Титов — о защитнике «Спартака» Рябчуке: «Сегодняшний Жирков не хуже»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игре защитника красно-белых Олега Рябчука.

— Дуарте — отдельная история. Давайте не будем нагнетать. Про него очень много сказано. Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже. Но это опять-таки у меня такое впечатление.

— Вы о Жиркове, который играл против вас на матче памяти Цымбаларя?

— Ну а какой еще Жирков? Другого я не знаю. Не понимаю, чем Рябчук лучше условного Классена. Впрочем, время покажет. Надеюсь, парень будет прогрессировать, мои претензии опровергнет и скоро мы увидим совсем другого футболиста.

Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» 7 августа. 25-летний молдаванин провел 6 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.