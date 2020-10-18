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Овечкин посетил матч ЦСКА — «Динамо»

18:07
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Форвард ХК «Вашингтон» Александр Овечкин посетил матч 11-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Ранее бывший нападающий хоккейного «Динамо» уже посетил несколько матчей футбольных одноклубников.

Отметим, в это же время проходит матч КХЛ между ЦСКА и «Динамо».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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