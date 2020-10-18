Овечкин посетил матч ЦСКА — «Динамо»
Форвард ХК «Вашингтон» Александр Овечкин посетил матч 11-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Динамо».
Ранее бывший нападающий хоккейного «Динамо» уже посетил несколько матчей футбольных одноклубников.
Отметим, в это же время проходит матч КХЛ между ЦСКА и «Динамо».
С такой поддержкой «Динамо» нужно поднажать @ovi8 ??? pic.twitter.com/mvrdKTWBZR— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 18, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.