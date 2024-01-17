Овчинников: «Зенит» хочет отстоять чемпионство»

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал зимние трансферы «Зенита».

«Если бы у каждой команды был спонсор «Газпром», то все активно работали бы на трансферном рынке. В этом и кроется ответ, — приводит Betonmobile слова Овчинникова. — Могут ли петербуржцы быть недовольны первой половиной сезона и по этой причине сейчас максимально усиливаться? Самое главное — было бы на что усиливаться! Еще одна причина — «Зенит» также хочет отстоять чемпионство. Не знаю, насколько петербуржцы ослабили «Краснодар» и усилились сами, но это их трансферная политика».

В зимнее трансферное окно «Зенит» пополнили игрок «Краснодара» Ильзат Ахметов и три бразильца: Артур, Нино и Педро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице

После первой части сезона «Зенит» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на 2 очка.