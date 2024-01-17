Гендиректор «Балтики» о трансфере Андраде из «Америка де Кали»: «Кевин шел под первым номером в нашем шорт-листе»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Кевина Андраде из «Америка де Кали».

«Балтика» подписала качественного защитника. У Сергея Игнашевича было несколько кандидатов на эту позицию, Кевин шел под первым номером в нашем шорт-листе. У него хорошая скорость, отличная антропометрия и координация для этой позиции. Это тот футболист, который качественно ведет борьбу. Плюс ко всему 24 года — это отличный возраст для центрального защитника, мы видим в нем хорошую перспективу. Желаю Кевину удачи и максимально раскрыть свой потенциал в «Балтике», — сказал Измайлов «СЭ».

Соглашение с 24-летним колумбийским футболистом рассчитано на 3,5 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

«Балтика» после 18 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.