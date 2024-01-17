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Гендиректор «Балтики» о трансфере Андраде из «Америка де Кали»: «Кевин шел под первым номером в нашем шорт-листе»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Кевина Андраде из «Америка де Кали».

«Балтика» подписала качественного защитника. У Сергея Игнашевича было несколько кандидатов на эту позицию, Кевин шел под первым номером в нашем шорт-листе. У него хорошая скорость, отличная антропометрия и координация для этой позиции. Это тот футболист, который качественно ведет борьбу. Плюс ко всему 24 года — это отличный возраст для центрального защитника, мы видим в нем хорошую перспективу. Желаю Кевину удачи и максимально раскрыть свой потенциал в «Балтике», — сказал Измайлов «СЭ».

Соглашение с 24-летним колумбийским футболистом рассчитано на 3,5 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

«Балтика» после 18 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.

ФК Балтика
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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