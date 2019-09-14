Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 9-го тура чемпионата России (2:1) и свой гол.

— В первом тайме мы играли с излишним уважением к «Спартаку», дали им контролировать мяч. Забив после перерыва, мы в начали играть в свой футбол, взяли мяч под свой контроль, создали больше моментов и заслуженно победили.

— Что вы скажете про ваш гол?

— Я получил мяч а углу, был хороший заброс. Мне ничего не оставалось, как обыгрывать один в один, забежать за спину защитнику. А это — моя фишка. Если бы я не сделал это, то просто потерял бы мяч. Там был почти нулевой угол, но я увидел немного места и попал туда. (Александр Рогулев)