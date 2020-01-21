Откуда радостное фото Крала после поражения от «Оренбурга»? Алекс все объяснил

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» рассказал о фото со своей девушкой после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Тогда фанаты московского клуба упрекали футболиста, что он прохлаждается вместо того, чтобы тренироваться.

— Да, мне говорили. Но, черт возьми, я улыбался, потому что впервые увидел свою любимую после долгой разлуки. Она прилетела поддержать меня — это же прекрасно. Все зависит от подхода. Всегда можно к чему-то придраться, если захотеть.

— Ракитичу в «Барселоне» тоже предъявляли претензии за улыбку на фото.

— Вот видите! Такое случается везде. Мы, футболисты, должны быть к этому готовыми. В любом случае я уважаю болельщиков «Спартака». Они молодцы. Когда только сюда приехал, меня поразило, как люди любят команду. Каждый домашний матч нас гонят вперед, но еще более сильное впечатление — выезды. Где бы мы ни играли, есть сектор с фанатами «Спартака». Даже в таком далеком городе как Екатеринбург. Это круто!