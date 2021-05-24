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Ракицкий поздравил «Шахтер» с 85-летием

20:57
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил донецкий «Шахтер». Сегодня бывшему клубу украинского футболиста исполнилось 85 лет.

«85 лет донецкому «Шахтеру»! Мое сердце принадлежит тебе, родной! Только золотых, только первых! С днем рождения, «Шахтер», — написал Ракицкий в Instagram.

31-летний футболист — восьмикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка Украины и Суперкубка страны в составе «Шахтера».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPP5ruggMBg/

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