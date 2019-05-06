В ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева на вопросы адвоката Александра Протасовицкого Татьяны Прилипко ответил Сергей Протасовицкий, отец ее клиента.

– Переехали из Якутии с 9 лет, – сказал Сергей Протасовицкий. – Одновременно с Павлом Мамаевым у одного тренера играли. Потом поступил в академию "Спартака", закончил ее. Был агентский договор с Павлом Андреевым. Играл в "Зените-2" в Санкт-Петербурге. В 20 лет получил травму, разрыв крестов на правой ноге. Провели неудачно операцию, потом вторую. Большим спортом после этого заниматься нельзя было.

– Какие качества характера у него?

– Добрый он человек. И любвеобильный.

Он всегда препятствовал возникновению ситуаций критических. По мере возможностей. Но в этом случае я сыну верю. Соловчук оскорбил и его, и меня, упомянув семью. Я считаю, что он получил по заслугам. Беспричинно он никогда не может кого-то ударить. Они же спортсмены, они с детства занимаются спортом, им не до этого. Когда им заниматься чем-то непорядочным? (Александр Рогулев)

В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.​

Суд по Кокорину и Мамаеву: начались прения. Live!