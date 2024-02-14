Орлов: «Джикия не для команды, которая может бороться за первое место»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру защитника «Спартака» Георгия Джикии, а также отметил, каким командам российский футболист не пригодится.

«Он играл в основе как центральный защитник, и в основном из этой зоны «Спартаку» забивались мячи. Ну он не для команды, которая может бороться за первое место, при нынешней конкуренции. При всем уважении. У него хорошая карьера, он хороший парень, но мастерства уже недостаточно, физических сил и всего остального», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне капитан красно-белых сыграл 9 матчей во всех турнирах. Соглашение 30-летнего футболиста со «Спартаком» заканчивается 31 мая 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 5 миллионов евро.