«Динамо» не ведет переговоров с Черышевым

Как стало известно «СЭ», «Динамо» не ведет переговоров о переходе российского полузащитника Дениса Черышева.

Ранее появилась информация, что московский клуб заинтересован в подписании экс-игрока «Валенсии».

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, 31-летний футболист покинул испанский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 20 матчах «Валенсии», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.