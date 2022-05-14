Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Наверное, и мы, и «Арсенал» были приперты к стенке. Деваться было некуда. Сегодня была хорошая игра и болельщикам очень понравилось. Мы заслужили эту победу. Мне кажется, что она заслуженная. Эмоции перед матчем били сильно, у меня они били через край. Это футбол. Игра с «Рубином»? Нам деваться некуда, нам нужны победы и все. Поэтому сейчас надо чуть сбросить эмоциональный груз, впереди тяжелая неделя и игра», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

После 29 матчей «Уфа» занимает 15-е место в таблице Тинькофф РПЛ (27 очков) и сохраняет шансы на выживание.