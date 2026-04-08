Отец 16-летнего Полеха — о дебюте сына за «Спартак»: «Мы все офигели»

Владимир Полех, отец полузащитника «Спартака» Павла Полеха, рассказал, как семья отреагировала на дебют игрока в основной команде.

22 марта 16-летний Полех дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в концовке матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ. В 23-м туре полузащитник вышел на замену на 79-й минуте игры с «Локомотивом» (2:1).

По словам отца футболиста, он не мог представить, что сын сумеет так быстро заиграть в основной команде.

«Думал, заиграет в молодежке или «Спартаке-2». Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели (смеется)! А он, наоборот, спокоен. После двусторонки «двойки» с первой командой позвонил и говорит: «Пап, я сам вижу, что готов», — цитирует Полеха-старшего «Чемпионат».

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