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Отец 16-летнего Полеха — о дебюте сына за «Спартак»: «Мы все офигели»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Владимир Полех, отец полузащитника «Спартака» Павла Полеха, рассказал, как семья отреагировала на дебют игрока в основной команде.

22 марта 16-летний Полех дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в концовке матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ. В 23-м туре полузащитник вышел на замену на 79-й минуте игры с «Локомотивом» (2:1).

По словам отца футболиста, он не мог представить, что сын сумеет так быстро заиграть в основной команде.

«Думал, заиграет в молодежке или «Спартаке-2». Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели (смеется)! А он, наоборот, спокоен. После двусторонки «двойки» с первой командой позвонил и говорит: «Пап, я сам вижу, что готов», — цитирует Полеха-старшего «Чемпионат».

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Источник: «Чемпионат»
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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