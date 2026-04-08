Судьи РПЛ совершили 200 предполагаемых ошибок

184 игры чемпионата России-2025/26 судили 27 арбитров из основного и резервного списков рефери РПЛ (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова).

По статистике эксперта «СЭ», судьи допустили 78 ошибок, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель — 0,42 неверных решения в каждой встрече. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,32 раза.

А количество ВАР-вмешательств увеличилось в 1,45 раза. Год назад в 23 турах видеоарбитры давали знать о себе в 84 эпизодах, сейчас — в 122. Всего же в прошлом чемпионате видеоассистенты вмешались 134 раза.

Если сложить число ВАР-вмешательств с общим количеством неисправленных ошибок (122 и 78), выйдет, что число предполагаемых неправильных вердиктов достигло 200, а судьи принимали свыше одного неверного решения в каждой игре. Часть ошибок в итоге была исправлена.

Чаще других везло на промахи рефери «Спартаку» и «Динамо» — девять и восемь раз соответственно. А по балансу решений за и против лидируют бело-голубые — +5.