«От дерби ждал большего». Мнение ветерана ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Дубль оформил Никола Влашич.

— Честно говоря, ожидал более яркого футбола, обе команды сыграли очень осторожно и выжидали ошибки друг друга, — цитирует Масалитина Rusfootball. — Позиционные атаки толком не получались ни у тех, ни у других. Стоит отметить Влашича, хотя в первом его голе серьезную ошибку допустил Максименко.

Думаю, кстати, Зобнин претендовал на звание лучшего футболиста матча, но взял и удалился. От «Спартака» я ждал большего еще и из-за неплохого состояния команды в матче против «Арсенала» (3:2). И забей на второй минуте Бакаев — неизвестно, чем бы все закончилось для ЦСКА, может, все пошло бы как в матче с «Зенитом» (0:4). Но армейцам очень важно было победить и результат достигнуть. Возможно, Тедеско с составом не угадал, потому что если состояние Ларссона позволяло ему выйти с первых минут — швед должен был быть в основе.

Что же касается ЦСКА, то основная проблема все там же — атакующие действия. Чалов вновь вышел в основе, хотя, вероятно, ему стоит пару матчей начать со скамейки, глядишь будет оттуда выходить и забивать, так и вернется к лучшим кондициям. А вообще, поймал себя на мысли, что армейцам очень бы не помешал Комличенко, которого все-таки стоило брать зимой, когда была такая возможность.