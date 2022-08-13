Полузащитник «Зенита» Мантуан назвал трех самых лучших российских игроков в команде
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, кто из российских игроков питерской команды самый крутой.
«Мостовой. Он с «Крыльями» очень круто сыграл. Еще Кузяев. Жаль, что он получил травму. Но пока был на поле, очень запомнился. Ну и Бака (Зелимхан Бакаев). Эти три парня», — приводит слова Мантуана Sport24.
«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.
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|0
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|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
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|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
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|
8
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|2
|1
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|7
|
9
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|4
|1
|2
|1
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|5
|
10
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|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|0
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|
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|5
|0
|3
|2
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|3
|
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|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
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|5
|0
|1
|4
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|1
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
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|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
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|1
|0
|
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Урал
|4
|1
|0
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