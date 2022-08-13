Полузащитник «Зенита» Мантуан назвал трех самых лучших российских игроков в команде

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, кто из российских игроков питерской команды самый крутой.

«Мостовой. Он с «Крыльями» очень круто сыграл. Еще Кузяев. Жаль, что он получил травму. Но пока был на поле, очень запомнился. Ну и Бака (Зелимхан Бакаев). Эти три парня», — приводит слова Мантуана Sport24.