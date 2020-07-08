Экс-тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко считает, что в матче между его бывшими командами в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России сложно назвать фаворита.

— «Ростов» может иметь преимущество за счет своего поля, но «Уфа» хорошо обороняется, и команде Валерия Карпина будет непросто вскрыть ее редуты, — приводят «Известия» слова Кириченко. — Сложно назвать фаворита. Думаю, обоим коллективам непросто в условиях жесткого графика — два матча в неделю. Но с этим есть сложности у всех команд РПЛ. Ощущение, что в первых двух турах они на энтузиазме и свежести после перерыва были очень активны, а сейчас сдают, поскольку стартовый запал пропадает, а скомканная в условиях пандемии подготовка дает о себе знать. И тут уже особую роль будут играть волевые качества, с которыми у «Ростова» и «Уфы» все в порядке.