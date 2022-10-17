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Осинькин о победе над «Сочи»: «набрали важные очки, которые были очень нужны»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

— Получается, что если брать Кубок и чемпионат — это пятая победа. Но в чемпионате на своем поле только первая. У нас были хорошие и выездные матчи, где мы не взяли свои очки. Здесь мы выиграли. Выиграли у очень хорошей, организованной команды, набрали важные очки, которые были очень нужны.

Пиняеву и Чирковичу нужно получить уверенность, в том числе, она приходит от голов. Особенно, к таким молодым футболистам. Но если оценивать всю игру, не могу быть восторженным. Игра была волнами. Некоторые их действия требуют нашего вмешательства, разъяснений от тренерского штаба, чтобы они лучше чувствовали игру на этих позициях», — приводит слова Осинькина официальный сайт клуба.

После этого матча «Крылья Советов» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 20 очками — на шестой строчке.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Игорь Осинькин
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