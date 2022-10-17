Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:20

Хачатурянц: «Карасев не испортил матч ЦСКА — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал работу судейской бригады в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Счет по игре, были два абсолютно разных тайма. Очень сложная игра для судьи, но считаю, что Сергей Карасев справился и не испортил игру. И ЦСКА, и «Спартак» хотели выиграть, но получилась ничья. Это было тренерское противостояние специалистов, которые пришли в команды перед сезоном и выводят их на очень высокий уровень», — приводит слова Хачатурянца ТАСС.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России-2022/23 занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/16070759
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ашот Хачатурянц
Сергей Карасев (судья)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Союзные силы отбили попытку наступления ВСУ в Сватово и Кременной
Шесть разведчиков ВСУ были взяты в плен в Харьковской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Осинькин о победе над «Сочи»: «набрали важные очки, которые были очень нужны»
Мележиков: «Возрождение «Спартака-2»? Работаем над этим»
Мележиков рассказал о договоренности с новым партнером по игровой форме
В ЦСКА отреагировали на критику Салиховой в адрес Федотова
«Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков
ЦСКА — «Спартак»: судьи неправильно заполнили протокол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин о победе над «Сочи»: «набрали важные очки, которые были очень нужны»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости