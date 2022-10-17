Хачатурянц: «Карасев не испортил матч ЦСКА — «Спартак»

Бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал работу судейской бригады в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Счет по игре, были два абсолютно разных тайма. Очень сложная игра для судьи, но считаю, что Сергей Карасев справился и не испортил игру. И ЦСКА, и «Спартак» хотели выиграть, но получилась ничья. Это было тренерское противостояние специалистов, которые пришли в команды перед сезоном и выводят их на очень высокий уровень», — приводит слова Хачатурянца ТАСС.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России-2022/23 занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.