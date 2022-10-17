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Сегодня, 01:23

В «Спартаке» рассказали об отсутствии переговоров с City Football Group

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров с City Football Group.

— Летом вы говорили о личных контактах с City Football Group. Они сохраняются в каком-то виде?
— Нет.

— Даже на уровне личных вопросов?
— Нет.

— Вы верите в то, что когда-нибудь еще появится интерес со стороны заграничных инвесторов?
— Поживем-увидим.

В декабре 2021 года сообщалось, что City Football Group интересовался покупкой «Спартака». В 2022-м для проводили аудит московского клуба холдинга, который владеет «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Жироной», «Палермо» и другими клубами.

Атмосфера на&nbsp;стадионе &laquo;Спартака&raquo; во&nbsp;время дерби с&nbsp;ЦСКА. В Манчестере оценили «Спартак». Подробности возможной сделки с City Football Group

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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