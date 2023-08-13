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Сегодня, 11:43

Осинькин оценил начало сезона для «Крыльев Советов»: «Все очень тонко»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» оценил результаты самарской команды на старте сезона-2023/24.

«Все очень тонко. Мы не можем гарантировать, что сделав то или иное упражнение, сразу изменим свою игру. В прошлом году мы не играли плохо, но прошла большая ротация. Сейчас есть определенная стабильность. Немножко подлечились, хотя явно не до конца. Все вместе это дает стабильный результат. Мы только ищем свою игру, ни о чем устоявшемся мы говорить не можем», — сказал Осинькин «СЭ».

После ничьей с «Локомотивом» в 4-м туре чемпионата России (1:1) «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина».

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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