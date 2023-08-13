Полузащитник «Пари НН» Трошечкин рассказал, какого жить с женой-блогером: «Семейных ссор нет»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о жизни с женой-блогером Анастасией.

«Замечательно! Особенно с моей женой. Все по-моему в рамках разумного. Не вижу ничего такого. Если вы хотите спросить, есть ли у нас насчет этого семейные ссоры, конечно нет. Все замечательно», — сказал Трошечкин «СЭ».

Трошечкин находится в браке со своей супругой Анастасией с 2020 года.

Этим летом 27-летний полузащитник перешел в «Пари НН» из «Ахмата». Контракт с футболистом рассчитан на три года.