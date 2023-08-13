Бистрович вернется в расположение ЦСКА на следующей неделе

Полузащитник Кристиян Бистрович вернется в расположение ЦСКА в середине следующей недели, сообщает Sport24.

По информации источника, 25-летний хорват восстановился после травмы, из-за которой отсутствовал в команде после окончания аренды в нидерландской «Фортуне» (Ситтард).

С 2018 года полузащитник также выступал на правах аренды за турецкие «Касымпаша», «Карагюмрюк» и итальянский «Лечче».

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.